Lavori per MetroCagliari, chiuso un tratto di viale Diaz

Nell'ambito dei lavori della nuova metropolitana di superficie, in corso in viale Diaz a Cagliari, oggi e domani i tecnici di Abbanoa dovranno eseguire alcuni interventi riguardanti le interferenze con la rete fognaria.

Durante i lavori, per garantire la sicurezza, la strada verrà chiusa al traffico tra le 8 e le 17, sia oggi che domani, nel tratto tra via Stazione Vecchia e viale Cimitero.

"Sarà cura dei tecnici di Abbanoa limitare la chiusura della strada qualora gli interventi in corso dovessero essere eseguiti in tempi minori rispetto a quanto preventivato", fa sapere il gestore idrico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA