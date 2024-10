Ita Airways, in vendita i biglietti per i voli su Alghero

A partire dal 27 ottobre si potrà volare con Ita Airways in continuità territoriale tra Alghero e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. E la compagnia aerea annuncia l'apertura della vendita dei biglietti relativi alle due tratte che gestirà in esclusiva fino al 25 ottobre 2025.

Al momento la compagnia è stata autorizzata dalla Regione Autonoma della Sardegna e da Enac ad avviare la vendita dei biglietti per la stagione invernale 2024/2025 fino al 29 marzo 2025.

"L'operativo - annunciano da Ita Airways - prevede 3 frequenze giornaliere sulla rotta Alghero-Roma Fiumicino e viceversa mentre sulla rotta Alghero-Milano Linate e viceversa sono previste 2 frequenze giornaliere".

"L'avvio dei collegamenti su Alghero dimostra ancora una volta la nostra attenzione per la Sardegna e, più in generale, per la connettività dei territori italiani - ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale di Ita Airways - Saremo lieti di offrire al territorio la qualità del nostro servizio, assicurando la mobilità non solo su Roma Fiumicino e Milano Linate ma anche, attraverso le prosecuzioni dai due aeroporti, con il resto d'Italia e con le destinazioni internazionali ed intercontinentali del nostro network nonché con quelle raggiunte dai vettori partner".

Sempre dal 27 ottobre sarà, invece, Aeroitalia a garantire i collegamenti da Cagliari e non più, dopo decenni, la compagnia di bandiera.

Aeroitalia collegherà anche l'aeroporto di Olbia con Milano Linate, mentre la tratta Olbia-Roma Fiumicino sarà gestita da Volotea e Aeroitalia, che si divideranno il servizio senza compensazioni economiche.

Assessora Manca, 'Con quest'ultimo tassello si completa il quadro della continuità territoriale'

"Con quest'ultimo tassello si completa il quadro della continuità territoriale aerea tra gli aeroporti sardi di Cagliari, Olbia e Alghero e i due hub nazionali di Fiumicino e Linate - commenta l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca -. Abbiamo lavorato letteralmente fin dal primo giorno del nostro insediamento affinché i collegamenti aerei in continuità territoriale venissero garantiti, velocizzando gli iter e assicurandoci di avere sufficiente tempo a disposizione per far fronte a eventuali imprevisti, così come è stato per Alghero. Grazie alla nostra decisione di bandire una gara aperta per il Riviera del Corallo ed evitando le procedure di emergenza, siamo riusciti a mettere in sicurezza anche i collegamenti aerei della Sardegna nord-occidentale, per i quali non erano pervenute offerte alla prima chiamata. Il risultato è stato possibile grazie all'impegno di tutto il personale dell'Assessorato e alla collaborazione assicurata dagli altri enti coinvolti. Ora le assegnazioni delle rotte che sono scaturite, tutte della durata di un anno, ci danno il tempo di continuare a lavorare per il prossimo bando che vogliamo sia pluriennale e capace di dare stabilità, qualità e sicurezza alla mobilità dei cittadini sardi".

