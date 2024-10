Addio ottobrata, temporali e temperature in calo nell'Isola

Tempo instabile sulla Sardegna per tutto il fine settimana e anche per i primi giorni della prossima. L'ottobrata sembra già un ricordo e le temperature, sia minime che massime, tenderanno a calare già nelle prossime ore con l'arrivo di una perturbazione che ora sta transitando nel bacino del Mediterraneo soprattutto sull'area del Tirreno e della Liguria. Attesi anche acquazzoni improvvisi e temporali che domenica interesseranno soprattutto l'Ogliastra e il Sarrabus con cumulati da 20 mm a 40 mm. Ieri c'è stato un primo assaggio di maltempo con alcune strade allagate a causa della pioggia a Olbia, dove in poche ore sono caduti circa 30 mm di acqua.

"La Sardegna è ancora marginalmente interessata dalla perturbazione ma già domani il minimo si sposterà verso il Tirreno favorendo l'afflusso di correnti nord occidentali che porteranno nuvolosità irregolare con possibili piovaschi - spiegano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare della base di Decimomannu - un peggioramento si avrà dalla serata di domani a iniziare dal settore settentrionale e nord orientale con temporali e rovesci. Entrerà anche il maestrale con raffiche dai 40 km/h in su".

Le temperature si abbasseranno di 2-3 gradi arrivando a toccare i 23-24 gradi, "ma un ulteriore calo ci sarà da domenica sera con l'ingresso del grecale da nord est con massime di 21 gradi e minime attorno ai 14 - spiegano ancora i meteorologi dell'Am - le temperature sono previste in rialzo da martedì anche se l'instabilità permarrà almeno sino a giovedì 24".





