Svolta digitale per la tutela dei minori in comunità

Una piattaforma e un sistema informativo che mettono insieme, in sinergia, tutti gli attori che si occupano dei minori con difficoltà, dalle Procure alle politiche sociali, per ottimizzare la gestione e il monitoraggio dei percorsi di accoglienza, supportando le autorità affidatarie, come i servizi sociali, le Asl e il sistema giudiziario minorile.

Punta tutto sull'innovazione il nuovo Protocollo d'intesa per il miglioramento della tutela e il recupero dei minori, siglato oggi da Regione, Procure della Repubblica per i minorenni di Cagliari e Sassari, amministrazioni locali e aziende sanitarie regionali.

"Con questo sistema l'inserimento del minore in struttura viene monitorato e processato e quindi viene salvaguardato e tutelato: gli operatori sociali dei comuni hanno un costante monitoraggio del minore in struttura", afferma l'assessora degli Affari generali, Mariaelena Motzo.

Il sistema nasce da un lavoro di un tavolo che ha riunito tutti gli operatori, compreso l'assessorato della Sanità e l'applicazione realizzata rappresenta l'unico punto di accesso per la gestione ed il controllo delle informazioni che costituiscono il ciclo di vita del "Progetto del minore".

Il sistema funzionerà così: "Il tribunale avrà l'indicazione di un minore da inserire in una struttura - spiega l'assessora Motzo - quindi verranno coinvolti gli operatori sociali del Comune, una volta che il minore viene inserito ci sarà una piattaforma per verificare quale comunità può accogliere quel minore con determinate e diverse difficoltà e tipologie".

Poi, continua l'esponente della giunta regionale, "sulla base della carta dei servizi delle comunità inserite all'interno della piattaforma, il ragazzo verrà seguito e avrà il programma migliore per lui. Ci sarà un monitoraggio costante di tutto il percorso dall'inizio fino alla fine".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA