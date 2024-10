Rapina in banca ad Assemini, in fuga con pochi euro

Volto nascosto da maschera chirurgica e capelli coperti da una parrucca. E, come arma, un pezzo di vetro rotto. Rapina questa mattina alla filiale di Intesa Sanpaolo ad Assemini.

Dopo aver minacciato i presenti e sottratto una piccola somma di denaro ottenuta dalla cassiera, il malvivente è fuggito a piedi nelle vie limitrofe.

Durante il blitz non si sono registrati feriti, ma il personale del 118 è intervenuto per assistere una delle vittime colpita da un forte stato ansioso. Sul posto i carabinieri.

Le ricerche del responsabile sono tutt'ora in corso, con l'impiego di diverse pattuglie e del personale specializzato.

L'autorità giudiziaria è stata subito informata della situazione, e si stanno acquisendo ulteriori elementi investigativi per identificare l'autore della rapina.



