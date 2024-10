In giro con gli studenti a Cagliari per ricordare Angioy

"Scene dalla sarda rivolutzione" a Cagliari per ripercorrere i giorni, i luoghi e le opere di Giovanni Maria Angioy, ricordato nella storia dell'Isola tra i protagonisti delle vicende che portarono all'insurrezione popolare e alla cacciata dei Piemontesi nella giornata di Sa Die de sa Sardigna.

Per celebrare l'anniversario della nascita del rivoluzionario e politico sabato, su iniziativa de Comune e della cooperativa Semata, sono in programma una serie di iniziative con il coinvolgimento del Liceo classico Siotto Pintor, dell'Istituto professionale Sandro Pertini e dell'Istituto superiore De Sanctis Deledda.

"Sarà l'occasione - spiega l'assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe - per conoscere la storia del popolo sardo, quella del rivoluzionario Giovanni Maria Angioy e conseguentemente la nostra storia. L'appuntamento è alla Passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy alle 9.30: lo storico Roberto Ibba ricostruirà il contesto culturale e sociale della Cagliari di fine Settecento. Ad accompagnare il pubblico lungo tutte le tappe del percorso la musica dell'Ensemble Réunis, orchestra d'archi. Prevista anche la lettura di documenti dell'epoca con l'attore Gianluca Medas.

Alle 10.30 tappa a Piazza Palazzo di fronte al Palazzo Viceregio, poi si prosegue in piazza dell'Indipendenza fronte Torre di San Pancrazio, Galleria dello Sperone e ritorno alla Passeggiata coperta.



