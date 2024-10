Due mesi di eventi a Sassari per la sostenibilità ambientale

Mostre, proiezioni, testimonianze, progetti, partnership, esperienze dal vivo. Tutto in due mesi, per far conoscere e sostenere la sostenibilità ambientale.

Succede a Sassari a partire da questo sabato, con "Sostenibilità in autunno", rassegna pensata e realizzata dal Comune di Sassari per sensibilizzare le persone verso le problematiche ambientali e le possibili soluzioni per adattarci ai cambiamenti climatici e a tutto ciò che ne deriva. Un'iniziativa presentata oggi a Palazzo Ducale dal sindaco, Giuseppe Mascia, con l'assessore alla Transizione ecologica, Tore Dau e i responsabili della settore Ambiente. "Dedichiamo due mesi a una delle questioni centrali per disegnare il futuro di Sassari e adeguare la città a esigenze ambientali che investono ogni ambito", ha spiegato Mascia. "Dall'edilizia alla riqualificazione degli spazi pubblici, dalle strade alla prevenzione del rischio idrogeologico, dalla realizzazione del progetto del parco delle valli urbane alla creazione di oasi verdi per combattere le alte temperature, giusto per fare l'esempio di alcuni progetti su cui siamo già impegnati. La sfida è progettare una città che nel lungo periodo sia in grado di adattarsi a un contesto in continuo mutamento, anticipando le emergenze di domani per porre fine a quelle di oggi".

Si parte il 19 ottobre con l'educazione ambientale al lago Baratz, dove il Ceas promuove Il respiro del lago: il Tai Chi immersi nella natura. Quindi un cartellone di appuntamenti che, fino al 14 dicembre, toccherà tutti gli aspetti della sostenibilità ambientale: cambiamenti climatici, idee di sviluppo urbano, biodiversità, cultura del verde.

Fra le tante iniziative si inserisce, il 21 novembre, anche la Giornata nazionale dell'albero, cui il Comune aderirà con la messa a dimora di cento alberelli nel parco di via Ruffilli, per celebrare i nuovi nati a Sassari nello scorso anno.



