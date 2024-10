Basket: Dinamo soffre ma centra seconda vittoria in Europe cup

Una Dinamo Sassari apparsa sottotono è riuscita comunque a portare a casa la vittoria contro i polacchi dell'Anwil Wloclawek, superati ieri sera al PalaSerradimigni per 69-66 al termine di una gara non bella e spigolosa.

Contava vincere per isolarsi in testa al gruppo D della regular season di Fiba Europe Cup e i sassaresi, giocando anche contro i propri limiti, sono riusciti a centrare l'obiettivo.

Troppo distratti in difesa nel primo tempo, chiuso sul 39-38 per gli ospiti, e troppo superficiali e confusi in attacco negli ultimi due quarti. Ma in una gara andata avanti punto a punto, alla Dinamo è bastata una breve accelerata nel terzo quarto per prendere un piccolo vantaggio di 8 punti e gestirlo, con fatica, fino alla sirena finale.

In una prova generale grigia, fra i sassaresi si sono salvati il solito capitan Bendzius, andato in doppia doppia con 13 punti e 10 rimbalzi, e il play statunitense Bibbins, che seppur abbia tirato con un 3/12 dal campo, ha messo a referto 13 punti e 7 assist.

Insoddisfatto a fine gara il coach Nenad Markovic: "Difesa dai due volti, primo tempo molto male, con tanti errori individuali con loro che potevano muovere la palla facilmente.

Molto bene nel secondo, ma malissimo dal punto di vista offensivo. Dobbiamo combinare i due tempi. Dobbiamo trovare un equilibrio, possiamo fare molto meglio in attacco, avremmo potuto chiudere con uno scarto maggiore, la difesa ci ha salvato".

La Dinamo incassa comunque la terza vittoria di fila, una mini striscia positiva che fa morale in vista della difficile partita di domenica pomeriggio in al Palaleonessa contro Brescia.



