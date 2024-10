Tour scientifico del 10Lab contro la dispersione scolastica

Il 10bus, il furgoncino della scienza di Sardegna Ricerche, è già in moto per aprire una nuova stagione scolastica. La missione del nuovo programma di attività punta a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e della povertà educativa in Sardegna.

Innovazione e creatività in giro per l'Isola con il 10Lab. Si comincia giovedì 17 ad Alghero e si prosegue venerdì 18 a Sassari con i 270 ragazzi delle scuole di primo grado dell'IC numero 2 di Alghero e dell'IC Li Punti.

Tappe in tutta la Sardegna sino a febbraio. Durante le due giornate iniziali nel nord dell'isola gli animatori alterneranno spettacoli scientifici, dimostrazioni, esperimenti legati ai fenomeni della fisica e della chimica. "Negli anni - spiegano i responsabili del 10LAB Gianluca Carta e Giacomo Sanna - sono state decine di migliaia gli studenti che hanno partecipato ai laboratori e agli esperimenti guidati dalla squadra del 10LAB, e ogni anno sono tantissime le scuole che fin da subito richiedono una giornata di Science Bus Day o una visita agli spazi di Pula".

Il 10Lab di Sardegna Ricerche ha sede all'edificio 10 del Parco scientifico e tecnologico di Pula. È uno spazio che attraverso laboratori, dimostrazioni, mostre, tecnologie digitali e attività di costruzione, favorisce lo sviluppo della creatività, del problem solving, della capacità di lavorare in gruppo, mettersi in gioco e avere uno sguardo critico su temi scientifici e legati alla tecnologia e all'innovazione.

Nell'ultimo anno ha coinvolto oltre 13.500 persone, quasi 10mila studenti delle scuole sarde. Dalla sua apertura sono stati oltre 65mila i partecipanti alle attività proposte dal centro.



