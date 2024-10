Scontro fra tre auto sulla Sassari-Tempio, quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite, di cui due in maniera grave, in un incidente stradale fra tre auto avvenuto alle prime ore del mattino lungo la strada statale 672 che collega Sassari con Tempio Pausania, all'altezza di Perfugas.

I feriti sono stati trasportati tutti all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, tre con le ambulanze del 118 e uno, il più grave, con l'elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia stradale e carabinieri, oltre al personale dell'Anas.

La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora, poi è stata riaperta una corsia di marcia e le auto transitano a senso unico alternato.



