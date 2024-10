La 'manovrina' da oltre 530 milioni ottiene il primo via libera

Primo via libera al disegno di legge di variazione del Bilancio 2024-2026 per oltre 530 milioni di euro, dopo la parifica della Corte di conti. Il provvedimento è stato approvato oggi in giunta e si tratta di risorse spendibili nel 2024. "Andiamo così incontro alle richieste dei cittadini sardi - commenta l'assessore del Bilancio Giuseppe Meloni - Con l'avanzo di amministrazione, pari a circa 530 milioni, non affrontiamo solo emergenze, ma proseguiamo il percorso di cambiamento che questa amministrazione ha intrapreso fin dal suo insediamento. Introduciamo misure importanti in ambito sanitario e sociale, oltre che a favore degli enti locali e al sistema produttivo per dare risposte ai territori".

Questi gli interventi più significativi:

- Sanità: copertura disavanzo delle aziende sanitarie 161 milioni; cofinanziamento progetti Pnrr 12 milioni.

- Sociale: miglioramento efficacia e efficienza Ambiti Plus 10,2 milioni - Enti locali - incremento Fondo unico 40 milioni.

- Lavori pubblii: scorrimento graduatorie per la riqualificazione dei centri urbana e della viabilità 47,2 milioni; messa in sicurezza edifici in pericolo di crollo 4 milioni; completamento rete ciclabile regionale 7,5 milioni; manutenzione strade provinciali e metropolitane 30 milioni; incremento per il sostegno ai canoni di affitto per famiglie a basso reddito 12 milioni; investimenti su reti fognarie e depurazione 10,3 milioni.

- Trasporti: metropolitana leggera di Cagliari e integrazione risorse Arst 16 milioni; contribuito per interventi sulle linee ferroviarie 15 milioni

- Istruzione - Borse di studio 3,9 milioni di euro; progetto Iscola per manutenzione edilizia scolastica 20,1 milioni; integrazione fondo per l'università 8,2 milioni; rasferimento a comuni per servizio scuolabus 2,8 milioni.

- Agricoltura: investimento sulle reti idriche 10 milioni; piano regionale a sostegno dei Consorzi di bonifica 16 milioni; sostegno alle imprese agricole e zootecniche 3 milioni; interventi con Laore sulla Blue tongue 13,5 milioni.

- Industria: bando Pip 15 milioni.

- Innovazione: investimenti in sicurezza cibernetica 30 milioni.

- Ambiente: premialità raccolta differenziata 6 milioni; prevenzione fitosanitaria della sughera 2,7 milioni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA