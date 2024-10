Carabiniere morto a Alghero,investitore non andrà ai domiciliari

Arresto convalidato e libertà immediata per il 34enne di Olmedo accusato di omicidio stradale, e ancora ricoverato in ospedale, per la morte di Pierto Mastino, il carabiniere 55enne rimasto ucciso domenica mattina nell'incidente sulla statale che collega Alghero a Olmedo.

Questa mattina il gip del Tribunale di Sassari, Sergio De Luca, ha confermato l'arresto del 34enne, ma ha rigettato la richiesta del pm Angelo Beccu di applicare la misura cautelare dei domiciliari. Presenti all'udienza l'avvocato della difesa, Luca Barrocu, e il legale della famiglia, Stefano Carboni.

Il 34enne che, invadendo la corsia opposta a una velocità di 125 km/h e risultato positivo ad alcol e droga, ha travolto con la sua Panda l'auto di Mastino, si trova tuttora ricoverato nel reparto Terapia d'urgenza dell'ospedale di Sassari, con lesioni a un polmone e fratture multiple Nel frattempo, nell'istituto di Medicina legale di Sassari è in corso l'esame esterno sul corpo di Pietro Mastino. Poi la salma sarà restituita alla famiglia per la camera ardente e il funerale che si svolgerà domani alle 15.30 nella chiesa di San Cristoforo, a Montresta, paese d'origine di Mastino, con la presenza annunciata del picchetto d'onore dell'Arma dei carabinieri.



