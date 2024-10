All'Università di Cagliari i locali regionali dell'ex Cisapi

Gli immobili dell'ex Cisapi, di proprietà della Regione, andranno in comodato d'uso gratuito, all'Università di Cagliari. E' quanto prevede la delibera approvata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, Francesco Spanedda.

Il compendio comprende un'area completamente recintata, dotata di viabilità interna, pedonale e veicolare con ampi spazi destinati a parcheggio e ad aree verdi, diversi fabbricati, distinti in due corpi di fabbrica, ossia l'ex Convitto e il corpo principale, comprendente sala convegni, bar, uffici, auditorium, ex spogliato, aule, sala concorsi e laboratori.

"Per venire incontro all'Università di Cagliari - spiega l'assessore Spanedda - a seguito della provvisoria indisponibilità di aule didattiche di grande ampiezza, la Giunta regionale ha deciso di assegnare per due anni e sei mesi, eventualmente rinnovabili, i locali e gli spazi di proprietà regionale. La stessa struttura, oltretutto, potrebbe essere individuata come sede del nuovo Polo formativo territoriale della Sardegna. La Giunta riafferma così la volontà di fornire risposte alle esigenze formative locali e favorire lo sviluppo di competenze trasversali e tecnico-specialistiche d'eccellenza".



