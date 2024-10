Nasconde carapace di tartaruga marina, denunciato a Oristano

In casa custodiva il carapace di una tartaruga marina. Lo hanno scoperto i carabinieri del Nucleo Cites di Cagliari effettuando un controllo in un'abitazione nell'Oristanese. L'ispezione è scattata a seguito di un'ampia attività di controllo, avviata al livello nazionale, sul traffico illecito di animali, in particolare rettili, e avorio.

A settembre gli specialisti dell'arma hanno effettuato sei controlli nelle provincie di Cagliari, Sud Sardegna e Oristano.

Tre le irregolarità penali riscontrate per aver violato "il commercio di esemplari tutelati ai sensi della Convenzione di Washington in assenza della prevista documentazione che ne dimostri la lecita provenienza".

Tre persone sono state denunciate: dovranno pagare multe per complessivi 4mila euro. Tra questi anche il cittadino di Oristano trovato in possesso del carapace di tartaruga.



