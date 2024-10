Cdm, impugnata la legge della Sardegna su assistenza primaria

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato due leggi regionali e ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 12 del 20/08/2024, recante 'Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria, in quanto talune disposizioni in materia di ordinamento civile, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale violano l'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione". Lo rende noto il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione.



