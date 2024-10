Capodanno a Olbia con i Pinguini Tattici Nucleari

Saranno i Pinguini Tattici Nucleari i protagonisti del concertone di Capodanno a Olbia. Le indiscrezioni su chi potesse essere l'artista a calcare il palco del Molo Brin per il consueto saluto all'anno nuovo giravano da tempo in città, ma l'ufficialità è arrivata oggi: la band dei record con un milione di biglietti venduti nel 2023, oltre un miliardo e mezzo di stream e con il successo dell'album Fake News quattro volte disco di platino, animerà la serata del 31 dicembre, con inizio alle 22.30.

"Sulla scorta degli ottimi risultati degli anni passati, continuiamo a festeggiare la notte di San Silvestro con artisti di prim'ordine - afferma il sindaco Settimo Nizzi -. Continuiamo a perseguire l'obiettivo di rendere la città sempre più attrattiva sia nei mesi estivi che nei periodi di bassa stagione, contribuendo così a far crescere ancora l'immagine turistica di Olbia, destinazione ormai consolidata e non più località di passaggio".

"Dopo le manifestazioni sportive che, anche quest'anno, si sono susseguite durante tutto l'anno e dopo il record di presenze registrato lo scorso agosto durante il Red Valley Festival, chiudiamo il 2024 in bellezza con i Pinguini Tattici Nucleari, garantendo uno spettacolo accessibile e aperto a tutti. Subito dopo il concerto, il brindisi per l'arrivo del nuovo anno e l'immancabile e atteso appuntamento dei fuochi d'artificio", dichiara Marco Balata, assessore comunale al Turismo.



