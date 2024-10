Cade pezzo cemento dal soffitto, stop lezioni in ateneo Cagliari

Un piccolo pezzo di cemento è caduto dal soffitto mentre gli studenti si trovavano a lezione in aula, la 1 B del polo umanistico di Sa Duchessa dell'Università di Cagliari, plesso di Psicologia.

La lezione è stata subito sospesa. Il caso è stato segnalato dagli stessi universitari presenti. Il frammento, fortunatamente, non ha colpito nessuno. Ma i ragazzi, dopo aver consultato il docente, hanno ritenuto più opportuno lasciare sedie e banchi per paura che piombasse su di loro altro materiale.

Niente panico, ma molta prudenza. Anche perché, ma in un altro plesso, a poche decine di metri da lì, proprio due anni fa, il 18 ottobre, c'era stato il crollo dell'ex aula di Geologia. L'edificio di Psicologia è molto più recente e non dovrebbero esserci problemi strutturali. Ma il distacco anche di un piccolo frammento di cemento ha generato negli studenti un po' di apprensione. Lezione terminata in anticipo. E tutti a casa.



