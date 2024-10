Basket: sfida da primo posto in Europe Cup tra Dinamo e Anwil

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari torna in campo domani, mercoledì 16 ottobre, alle 20.30 al PalaSerradimigni contro i polacchi dell'Anwil Wloclawek per la seconda partita del gruppo D di Fiba Europe Cup.

Una partita che vale il primo posto del gruppo e che per i biancoblu significa anche l'occasione per mettere a segno la terza vittoria consecutiva e archiviare definitivamente il brutto avvio di stagione.

Contro i polacchi coach Markovic non sa ancora se potrà contare su Tambone, lasciato a riposo domenica dopo un infortunio alla caviglia rimediato nella partita di Europe cup martedì scorso a Lisbona.

L'Anwil non sarà una squadra facile da affrontare, ha vinto la Fiba Europe cup nel 2023 e arriva da una striscia positiva di vittorie. "Partita impegnativa contro una squadra che ha tradizione nella competizione ed è partita molto bene in stagione. Hanno giocatori interessanti e sono allenati da un coach di esperienza", commenta Nenad Markovic presentando la sfida di domani: "Noi dobbiamo continuare ad andare nella nostra direzione, lavorando sui nostri limiti e migliorando dal punto di vista dei dettagli e di quello che concediamo. La consistenza e la solidità sono fondamentali anche in Europa, non esiste avversario facile, sarà un bel test per capire a che punto siamo", conclude il tecnico della Dinamo Sassari.



