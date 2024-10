Weekend di degustazioni a Tempio Pausania con Borgo diVino

Le eccellenze del buon bere si ritrovano per la prima volta a Tempio Pausania per Borgo diVino in tour. Sabato 19 e domenica 20 ottobre la cittadina dell'Alta Gallura ospiterà il ciclo di eventi promosso dall'associazione I Borghi più belli d'Italia, per un week end di degustazioni con centinaia di proposte enologiche che spaziano dalle etichette locali a quelle di cantine provenienti da tutta Italia.

Dalle 12 alle 23 il centro storico di Tempio, con il suo fulcro in Piazza Gallura, sarà il palcoscenico della manifestazione: all'interno del borgo verrà tracciato un tour di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa venti pannelli espositivi.

Spazio anche all'esperienza gastronomica con proposte street food e piatti della tradizione che i visitatori potranno acquistare direttamente sul posto, dalla zuppa gallurese al fritto misto di pesce, seadas e molto altro.

La diciannovesima e penultima tappa di Borgo diVino in tour edizione 2024, organizzata da Valica spa - MarTech company, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e con la Camera di Commercio di Sassari in qualità di partner istituzionale di tappa, è promossa dall'associazione I Borghi più belli d'Italia ed è patrocinata dall'associazione nazionale Città del Vino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA