'Sardinia innovative boat week 2024', tutto pronto a Olbia

Mancano solo poche ore al via della Sardinia Innovative Boat Week. Da mercoledì a sabato prossimi, Olbia sarà il palcoscenico su cui si confronteranno le più avanzate tecnologie mondiali nel comparto della nautica e dell'Ict applicato ai sistemi di controllo.

Quattro giorni di gare con match race, duelli, slalom, speed record, endurance race e championship race, due classi di imbarcazioni, 10 Università coinvolte, di cui quattro italiane, due team di studenti delle scuole superiori sarde (degli Istituti Amsicora e Deffenu), e poi laboratori, talk, pitches, workshop sui temi dell'innovazione, della sostenibilità, dello sport e dell'inclusione.

La Sardinia Innovative Boat Week, manifestazione unica in Europa, è fondata sulla stretta sinergia tra sport, innovazione, sostenibilità ambientale e inclusione. Una sfida per imbarcazioni a propulsione solare, elettrica e alimentate a idrogeno, che rappresenta un format innovativo e che trae ispirazione dalla normativa Uim (Union Internationale Motonautique), sulle imbarcazioni sostenibili.

I team saranno formati da gruppi di ricercatori delle facoltà di ingegneria aerospaziale, fisica, informatica che nel mondo stanno lavorando da anni alla propulsione sostenibile nel settore nautico e alla costruzione di scafi con materiali high-tech. Saranno loro stessi a pilotare queste rivoluzionarie imbarcazioni che rappresentano la scommessa sul futuro della mobilità in mare.

Una sofisticata infrastruttura di telerilevamento garantirà, inoltre, il monitoraggio in tempo reale dei mezzi in gara, acquisendo parametri della cinematica, elettrici ed elettronici, centinaia di volte al secondo e creando così un modello in tempo reale che potrà essere diffuso via web per consentire al pubblico di partecipare anche da remoto.

Le applicazioni impiegate permetteranno di monitorare tutti i parametri fisici del pilota e porre così le basi tecnologiche per la partecipazione, in un prossimo futuro, a gare con imbarcazioni Uniclass self driving.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA