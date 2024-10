Riprese in Usa per The Lunch, il nuovo film di Gianluca Vassallo

L'ultimo mese della campagna presidenziale americana attraverso i volti e le storie degli elettori. La ricerca del sogno democratico, raccontata tra un hamburger e un boccale di birra. Primi ciak per il film documentario The Lunch di Gianluca Vassallo, regista, fotografo e art director napoletano cresciuto in Sardegna, dove a San Teodoro ha fondato e dirige White Box Studio, già autore dei documentari Volevo solo sapere come stai, codiretto con Francesco Mannironi (2020), e James vs Wines (2021) e del mediometraggio Libertà (2020).

Per quattro settimane le riprese coinvolgeranno una serie di stati americani, da New York al Midwest fino al North Dakota, per concludersi il 5 novembre, alla vigilia del voto elettorale. Due linee narrative parallele attraversano un paese polarizzato dalle elezioni esplorandone le molteplici sensibilità. La prima, spaccato sincero e robusto dell'America contemporanea, si articola in una serie di micro-storie legate da incontri fortuiti. La seconda invece è una singola vicenda, simile alle tante che hanno per scenario un tipico ristorante familiare d'America dove Jesus, cuoco messicano, prepara ogni giorno il pranzo a Jack, un elettore trumpiano.

The Lunch è il terzo lungometraggio di Vassallo - suoi Il Posto e La Sedia -, da lui scritto e diretto, prodotto da Maddalena Satta per White Box Studio (Italia) e coprodotto da The Curiosity Cabinet (Usa). Il film mostrerà l'America lungo dieci stati, dalle aree urbane alle zone rurali più isolate: New York, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, South Dakota, North Dakota.

"Partendo da New York - racconta il regista -, punto d'approdo dell'emigrazione storica negli Usa, simbolo economico e culturale del paese con una complessa anima democratica, il film si concluderà in North Dakota, nelle comunità influenzate dalla cultura nativa e che incarnano le dinamiche di frontiera e di confine. Nel mezzo, una varietà di città e regioni che offre una prospettiva unica ed eterogenea dell'America di oggi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA