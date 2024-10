Nuova stazione mobile polizia locale in centro storico Sassari

Una nuova stazione mobile della polizia locale sorveglierà il quartiere San Donato, al centro storico di Sassari.

Il mezzo sarà acquistato dal Comune e sarà a disposizione del Comando fra qualche mese. La nuova stazione mobile sarà dotata di strumenti con tecnologia di ultima generazione e videocamere altamente performanti in grado di riprendere a 360 gradi tutta l'aera.

Con il nuovo mezzo si cercherà di potenziare e facilitare il controllo di uno dei quartieri più problematici del centro storico, dove già questa estate la stazione mobile della polizia locale ha iniziato a ottenere risultati.

La postazione è stata ulteriormente rafforzata a luglio, con un investimento importante sia in termini di risorse umane, sia di risorse strumentali. Da quando è stata istituita, si è passati da quattro agenti impegnati nella zona a dieci, organizzati su due turni.

Dall'inizio dell'estate gli agenti sono stati impegnati per 7.200 ore, presidiando costantemente il centro storico e pattugliano a piedi i vicoli di San Donato; 4.400 sono state le attività realizzate dai poliziotti municipali, con controlli amministrativi nei locali commerciali, indagini di polizia giudiziaria, e verifiche sulla presenza dei cittadini stranieri.

Fra le 58 attività di polizia giudiziaria ci sono tre arresti, tra cui un uomo armato che minacciava le persone per strada.

Le persone identificate sono state 118, 272 le attività svolte nel campo della sicurezza urbana, 172 le segnalazioni.

Sono state sottoposte a controllo 36 attività commerciali, tre sono state chiuse perché non rispettavano le norme e a una è stato inibito l'uso delle cucine.

Relativamente ai controlli di polizia stradale sono stati registrati 215 interventi per intralci o chiusure strade, e 1.194 sanzioni per violazione delle norme del codice della strada.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA