In carcere il ragazzo che era scomparso da Olbia per 10 giorni

Nel gennaio scorso fece perdere le sue tracce, nascondendosi nelle campagne circostanti Olbia insieme a un amico, e portando alla mobilitazione dei familiari e delle forze dell'ordine per il loro ritrovamento, avvenuto dopo dieci giorni di ricerche. Oggi uno dei due minori è finito nel carcere minorile di Quartucciu.

Il provvedimento è stato preso dalla Procura della Repubblica dei minori di Sassari a causa delle continue violazioni delle prescrizioni imposte al ragazzo, che era ospite di una comunità per minori.

I due avevano tentato una rapina a mano armata nei confronti del gestore di un mini market in città, originario del Bangladesh. Poi i due minori avevano deciso di far perdere le loro tracce nascondendosi nell'agro olbiese. Parallelamente alle ricerche, condotte anche da decine di volontari, le forze dell'ordine erano riuscite a risalire al motivo della sparizione dei minori.



