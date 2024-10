Carabiniere morto a Alghero, investitore positivo alcol e droga

Il 34enne che ieri mattina alle 7, alla guida di una Fiat Panda lungo la provinciale che collega Olmedo con Alghero, si è scontrato frontalmente con l'auto condotta dal carabiniere Pietro Mastino, morto nell'incidente, è risultato positivo ad alcol e droga. L'automobilista, anche lui gravemente ferito e tutt'ora ricoverato all'ospedale di Sassari, è in stato di fermo con l'accusa di omicidio stradale. Il sostituto procuratore Angelo Beccu ha chiesto la convalida dell'arresto e l'udienza sarà fissata nelle prossime ore.

Secondo i riscontri della polizia stradale, che ha effettuato i rilievi dell'incidente, la Panda ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro la Seat Ibiza guidata dal carabiniere 55enne, originario di Montresta ma residente a Olmedo, che si stava recando ad Alghero per prendere servizio. Il 34enne, anche lui abitante a Olmedo, stava invece rientrando a casa dopo una nottata trascorsa con gli amici. L'impatto è stato fatale: Pietro Mastino, estratto dal groviglio di lamiere della sua auto dai vigili del fuoco, è morto sull'ambulanza che lo portava al pronto soccorso del Santissima Annunziata di Sassari.



Incidenti stradali, la Sardegna è la regione con la mortalità più alta

La Sardegna è la regione italiana dove c'è stata un'incidenza maggiore per la mortalità stradale: nel 2023 ci sono infatti stati 7 morti ogni 100mila abitanti. E' quanto emerge dal rapporto fra i dati diffusi dall'Aci e dall'Istat, rapportati alla popolazione. La media italiana è di 5,15 morti ogni 100mila abitanti. Molto alta la mortalità anche in Trentino Alto Adige (6,56), Veneto (6,36) ed Emilia-Romagna (6,26), mentre le regioni con meno morti in rapporto alla popolazione sono Campania (3,93), Lombardia (3,76) e Liguria (3,64).

