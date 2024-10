Basket: la Dinamo Sassari ritrova carattere e punti

Due vittorie incoraggianti rilanciano la Dinamo Banco di Sardegna Sassari: dopo aver sbancato il campo dello Sporting Lisbona, martedì scorso in Europe cup, ieri al PalaSerradimigni i biancoblu hanno superato agevolmente Napoli con il risultato di 94-76.

Una prestazione sontuosa quella dei ragazzi di coach Nenad Markovic, guidati finalmente da un Bibbins preciso e fantasioso (9 assist per lui), capace di innescare alla perfezione le bocche da fuoco Fobbs, (21 punti) e capitan Bendzius (18 punti).

Contro Napoli la Dinamo ha girato bene in attacco, ma ha fatto la voce grossa soprattutto in difesa. Alla fine del terzo quarto (chiuso con un parziale di 27-7) il Banco aveva incassato appena 45 punti chiudendo la frazione di gioco sul 77-45. Nell'ultimo quarto si è giocato praticamente per 10 minuti in 'garbage time' e Napoli ne ha approfittato per rendere la sconfitta più onorevole, almeno nel punteggio.

Mercoledì la Dinamo dovrà confermare i progressi mostrati quest'ultima settimana e cercare di mettere il cappello sul primo posto del girone di Europe cup: al PalaSerradimigni arrivano i polacchi dell'Anwil Wloclawek e chi vincerà la sfida si piazzerà in testa alla classifica.

Intanto coach Markovic si gode la prima vittoria di ieri in Lega A: "Abbiamo giocato molto solidi per 30 minuti, soprattutto nel terzo quarto. Abbiamo commesso qualche errore iniziale a livello di letture, poi siamo saliti di intensità, abbiamo tirato con ottime percentuali e abbiamo fatto molto meglio rispetto alle prime due partite. Ho visto un'eccellente energia da parte di tutti".



