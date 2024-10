Scontro frontale vicino ad Alghero, muore un carabiniere

Ancora sangue sulle strade dell'Isola.

Un carabiniere di 55 anni, Pietro Mastino, in servizio al Reparto operativo di Alghero è morto, e un altro uomo è rimasto gravemente ferito, in un incidente stradale domenica mattina sulla strada provinciale 19 che collega Alghero con Olmedo.

Per cause in fase di accertamento, la Seat Ibiza condotta dalla vittima, che viaggiava in direzione Alghero, e una Panda, si sono scontrate frontalmente in una curva a pochi chilometri dall'ingresso di Olmedo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, la polizia stradale, i carabinieri e il 118. I vigili hanno dovuto usare cesoie e divaricatori per estrarre uno dei due conducenti dal groviglio di lamiere della sua auto.

L'uomo è stato caricato su un'ambulanza del 118 per essere trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è arrivato già privo di vita.

Anche l'altro automobilista è stato trasportato all'ospedale di Sassari. Avrebbe invaso la corsia, provocando l'incidente e per questo rischia l'accusa di omicidio stradale.

Motociclista contro guardrail muore alle porte di Carbonia

Incidente stradale mortale la notte tra sabato e domenica alle porte di Carbonia:. Un uomo di 45 anni, Nicola Fais, in sella a una moto, è deceduto poco dopo per le ferite riportate nello schianto contro un guardrail. Secondo i primi accertamenti, il centauro avrebbe perso da solo il controllo del mezzo all'altezza di una curva. Sul posto l'ambulanza del 118 e i carabinieri. Un altro incidente stradale nella notte a San Gavino con il coinvolgimento di diverse persone: nessuno in pericolo di vita.

