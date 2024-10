Motociclista contro guardrail muore alle porte di Carbonia

Incidente stradale mortale la scorsa notte alle porte di Carbonia: un uomo di 45 anni, in sella a una moto, è deceduto poco dopo per le ferite riportate nello schianto contro un guardrail.

Secondo i primi accertamenti, il centauro avrebbe perso da solo il controllo del mezzo all'altezza di una curva. Sul posto l'ambulanza del 118 e i carabinieri. Un altro incidente stradale nella notte a San Gavino con il coinvolgimento di diverse persone: nessuno in pericolo di vita.



