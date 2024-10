Lavori Abbanoa sulla condotta, niente acqua martedì a P. Torres

Stop all'erogazione dell'acqua a Porto Torres, martedì 15 ottobre, dalle 7 alle 23. L'interruzione è stata decisa per consentire ai tecnici di Abbanoa di installare nuove apparecchiature idrauliche nella condotta in uscita dall'impianto di Li Pidriazzi. Entro dicembre le stesse installazioni interesseranno una ventina di nodi idrici individuati in tutta la rete, in modo da ottenere una gestione più efficiente con un controllo mirato delle portate e delle pressioni.

I lavori rientrano negli interventi di efficientamento della rete idrica di Porto Torres che Abbanoa sta portando avanti tramite un nuovo cantiere per la sostituzione integrale di oltre 11 chilometri di condotte e l'ingegnerizzazione dell'intero sistema di approvvigionamento del centro abitato. Si tratta dell'appalto per la riduzione delle perdite idriche in 15 comuni sardi, per un importo complessivo di 42 milioni di euro su fondi del Pnrr.. Il Comune di Porto Torres è tra i centri ai quali è riservata una fetta consistente di questo investimento: oltre 4 milioni di euro.



