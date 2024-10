Stagione Abaco teatro a Villaspeciosa con otto appuntamenti

Si rinnova anche quest'anno l'atteso appuntamento con la "Stagione Autunnale al Teatro di Villaspeciosa", organizzata da Abaco che da tempo lavora per portare sul palcoscenico del Comunale Maria Carta proposte fra teatro, laboratori, cinema, mostre, musica e danza.

Al via il nuovo cartellone che da ottobre a dicembre con otto appuntamenti. La nuova Stagione è orientata alla narrazione a sfondo sociale che affronta tematiche di attualità, unitamente a proposte che ripercorrono vicende e personaggi storici con un linguaggio fresco e brillante, appuntamenti pensati per alimentare il dialogo e la creatività, abbattere muri, costruire ponti e rendere sempre più il Teatro Maria Carta il centro pulsante di una comunità.

Si parte domenica 20 ottobre alle 19.30 con un fuori abbonamento dedicato al cinema sociale. Sul grande schermo il pluripremiato film "Anna" con Rose Aste, Daniele Monachella e Marco Zucca per la regia di Marco Amenta. Secondo appuntamento domenica 27 ottobre alle 19,30 con la produzione Abaco Teatro "Ottavio Bottecchia vite in volata" di e con Tiziano Polese e la partecipazione di Rosalba Piras che cura anche la regia, voce Antonio Luciano.

Si prosegue domenica 10 novembre alle 19.30 con la Coproduzione Compagnia Vaga - Meridiano Zero "Le fuorigioco - una dichiarazione di indipendenza" di e con Michele Vargiu per la regia di Laura Garau. Lo spettacolo racconta la storia del "Gruppo Femminile Calcistico Milanese", la prima squadra di calcio femminile mai costituita in Italia nel 1932. Domenica 17 novembre alle 19.30 è la volta di "Itis Galileo un minuto di rivoluzione" del Teatro d'Inverno, liberamente ispirato al testo dello scrittore e attore Marco Paolini, adattamento e regia di Giuseppe Ligios con Gianfranco Corona.

Teatro, musica, danza, video e performing art sono poi i codici dell'allestimento di domenica 24 novembre alle 19,30 "Why clitennestra why?" prodotto da L'Effimero Meraviglioso / Asmed Balletto di Sardegna / Performing Works, con Miana Merisi e i danzatori (in video) Alessandra Corona e Guido Tuveri per la regia di Mariassunta Calvisi. Spazio al teatro sociale mercoledì 27 novembre alle 19.30 con I Barbariciridicoli che presentano "Carla o dell'essere se stessei" di Carla Baffi e Tino Belloni, con Carla Baffi, regia di Agostino Belloni. Penultimo appuntamento della Stagione domenica 8 dicembre alle 19.30 con lo spettacolo per bambini "Il favoloso mondo di Esopo" prodotto da Akròama con Ivano Cugia, Andrea Gandini, Cristina Orrù per la regia di Ivano Cugia. Chiude la rassegna domenica 15 dicembre alle 19.30 un altro allestimento tutto dedicato ai più piccoli e prodotto da Abaco Teatro "Aladino e Sherazade" con Rosalba Piras e Tiziano Polese, drammaturgia e regia di Rosalba Piras.

