Quartu, scoperta l'esatta datazione dello stradario

Lo stradario dell'archivio storico, uno dei documenti più importanti per la storia dell'urbanistica e della toponomastica di Quartu Sant'Elena, è stato definitivamente datato: è stato compilato tra il mese di ottobre e il mese di dicembre del 1900.

Restituisce l'esatta fotografia della distribuzione delle case del centro storico della città e delle famiglie che le abitavano.

Lo stradario è un piccolo registro cartaceo, 28x13 centimetri. Al suo interno sono elencate tutte le vie di Quartu, e, per ogni via e numero civico, è indicato il nome di chi risiedeva nell'abitazione. Nonostante l'evidente importanza di questo documento si sono riscontrate molte difficoltà per la datazione.

Per avere la certezza è stata fondamentale la consultazione di alcune deliberazioni della giunta municipale, le numero 72 e 73 del 29 ottobre del 1900 e la numero 81 del 6 dicembre dello stesso anno. La datazione esatta potrà permettere ai cittadini quartesi, in particolare a quelli che risiedono nel centro storico, di sapere esattamente chi abitava nella loro casa e chi ne fosse il proprietario oltre un secolo fa.

Lo stradario è sempre a disposizione del pubblico presso la Sala consultazione dell'archivio storico in via Dante 68.





