Olbia, rafforzati i controlli contro l'abbandono dei rifiuti

Lotta all'abbandono di rifiuti nel territorio comunale di Olbia: la polizia locale da mesi sta portando avanti delle attività rivolte alla verifica del rispetto delle norme in materia ambientale, insieme al monitoraggio e al controllo del territorio sul corretto conferimento dei rifiuti in generale.

Oltre cento le utenze domestiche e quelle legate ad attività commerciali di vendita medie e grandi che sono state controllate a partire dal mese di settembre dagli agenti del Nucleo polizia ambientale supportati dall'ufficio igiene urbana del Comune e dal gestore dei rifiuti Devizia. oltre 130 le sanzioni elevate per errati conferimenti e, in alcuni casi più gravi, circa dieci, si sono accertate forme di vero e proprio abbandono di rifiuti i cui responsabili, grazie alle indagini condotte dal Comando, sono stati identificati e deferiti all'autorità giudiziaria.

Le attività del Nucleo polizia ambientale proseguiranno quasi quotidianamente attraverso controlli mirati con lo scopo di contrastare le condotte illecite.



