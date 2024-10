Mini vigneto nel centro di Olbia, è la rotatoria 'Vermentino'

Un vero e proprio omaggio al Vermentino: è quello che l'amministrazione comunale di Olbia ha voluto fare durante la settimana di celebrazioni di "Benvenuto Vermentino", in programma in città dal 7 al 13 ottobre. Questa mattina il sindaco Settimo Nizzi ha inaugurato un piccolo vigneto nella rotatoria tra via Vittorio Veneto e via Marco Polo, nel quartiere Isticadeddu. Piante di vite, grappoli d'uva già maturi e siepi di rose rosse sono state piantate nello spazio verde della rotatoria che da oggi prenderà il nome di Vermentino.

La cerimonia si inserisce all'interno dei numerosi eventi che caratterizzano la manifestazione legata alla promozione di uno dei prodotti maggiormente identitari del territorio gallurese e della città di Olbia. A prendere parte all'inaugurazione anche la presidente del Consorzio di tutela del Vermentino Docg di Gallura, Daniela Pinna, il direttore di Promocamera Luigi Chessa e il segretario generale della Camera di Commercio di Sassari Pietro Esposito: i tre enti sono organizzatori e promotori di "Benvenuto Vermentino". A prendersi cura delle piante del vigneto in miniatura saranno gli addetti della società municipalizzata Aspo.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA