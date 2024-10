Coppia reagisce e mette in fuga uno scippatore a Sassari

Hanno reagito al rapinatore che voleva rubare un marsupio e lo hanno costretto a scappare.

Brutta avventura mercoledì notte per una coppia che faceva rientro a casa, nel centro storico di Sassari. I due in Salita del Vaglio sono stati avvicinati da uno sconosciuto che li ha aggrediti per portagli via il marsupio con dentro il portafogli e altri oggetti personali.

L'uomo ha prima resistito all'aggressione, poi ha reagito e urlato. Il malvivente, sorpreso e spaventato dalla reazione è scappato per i vicoli della città vecchia.

I carabinieri hanno raccolto la denuncia della coppia e avviato le indagini per risalire al responsabile dell'aggressione.



