Cibi mal conservati, 20 kg di carne sequestrati dal Nas a Olbia

Cibi conservati in maniera non regolare e norme di sicurezza sui luoghi di lavoro violate: quattro esercizi commerciali del centro storico di Olbia sono finiti sotto la lente dei Carabinieri del nucleo antisofisticazioni coadiuvati dalle stazioni di Olbia centro e Olbia Poltu Quadu e dall'Ispettorato del lavoro di Sassari.

Circa venti chili di carne sono stati sequestrati e sono state emesse sanzioni amministrative e ammende per una cifra complessiva di oltre 9mila euro. I gestori dei locali sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Tempio Pausania.



