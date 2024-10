Basket: Markovic, 'con Napoli conta solo la vittoria'

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari insegue la prima vittoria della stagione in serie A, nel lunch match che si giocherà domenica alle 12 al PalaSerradimigni, contro Napoli.

Dopo avere vinto a Lisbona nella prima gara di regular season di Europe cup, il primo a voler dare continuità alla ritrovata verve dei biancoblu è il coach Nenad Markovic: "Abbiamo speso 24 ore solo per viaggiare, siamo un po' stanchi, ma non possiamo cambiare questo, da ieri abbiamo iniziato a lavorare insieme per preparare il match contro Napoli, squadra tosta e pericolosa, siamo 0-2 entrambe, la nostra seconda partita al PalaSerradimigni, faremo di tutto per riuscire a vincere", dichiara nella conferenza di presentazione della gara di campionato.

Il coach non accetta che si parli di squadra sotto pressione: "Se giochi una partita di pallacanestro non è pressione. È sotto pressione chi non sa cosa mangiare o dove dormire, non noi. Noi dobbiamo lavorare seriamente giorno per giorno, migliorare, prepararsi al meglio delle proprie possibilità, non commettere errori".

Punto debole si è rivelato la difesa: "La difesa deve essere assolutamente un'altra dopo le prime due terribili partite. 197 punti presi non sono difesa, dobbiamo fare di più, non c'entra il talento, ma il duro lavoro e la concentrazione. L'aspetto mentale è la chiave, sacrificarci, fare uno step insieme per vincere".

La sfida con Napoli metterà in campo due ex: con i campani ci sarà l'ex Dinamo Kaspar Treier, mentre nelle file del Banco di Sardegna l'ex sarà Sokolowski, fra i migliori nella scorsa stagione sotto il Vesuvio: "E' sempre una situazione speciale affrontare la propria ex squadra - commenta il polacco - credo che la chiave sia non pensarci, non farci condizionare dai sentimenti, essere concentrati per fare il massimo".



