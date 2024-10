Adolescenti a rischio e inclusione, ora arriva Comuniteen

Anche l'ultimo episodio di cronaca a Cagliari, una docente aggredita da uno studente di 15 anni, lo conferma: adolescenza età fragile e a rischio. Anche per prevenire casi come e simili a questo nasce Comuniteen: attività in tutti i quartieri di Cagliari, dai laboratori a programmi in radio, per coinvolgere ragazzi tra i 14 e i 21 anni. "Nessuno deve rimanere indietro". Coinvolti Marina, Piazza Yenne, Piazza Garibaldi, Is Mirrionis, San Michele, Sant'Elia e Pirri.

"Con questo progetto - spiega l'assessora alla Salute e benessere Anna Puddu - mettiamo in campo interventi integrati che possano contrastare la povertà educativa. Che ci preoccupa molto. Così come è motivo di allarme la violazione dei diritti internazionali, l'elevato tasso di giovani che sono esclusi dal circuito formativo e lavorativo".

Un progetto che coinvolge anche la Pubblica istruzione: "Un pensiero - conferma l'assessora Giulia Andreozzi - che sposiamo in pieno sia per quanto riguarda gli interventi che si possono fare gli istituti scolastici di competenza comunale sia per le politiche giovanili. Il tutto finalizzato a favorire una partecipazione dei giovani alla vita della città, favorire livelli più elevati di istruzione e partecipare alle decisioni che vengono prese".

In campo anche la cultura. "Il progetto - afferma l'assessora Maria Francesca Chiappe- che mira su diversi quartieri, mi spinge a concentrarmi su un nostro intervento che si concentra sulla Marina e che punta sull'inclusione culturale tra le diverse realtà. Va bene per i giovani ma anche per gli adulti. In questo contesto, i legami sociali positivi e inclusivi diventano una forma di contrasto a tutte le discriminazioni. E la Marina sarà un centro propulsore di incontro e integrazione sociale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA