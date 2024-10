Abbanoa, riavviato iter per nuovo depuratore a Carloforte

Nella prima seduta del nuovo Cda di Abbanoa, guidato dal presidente Giuseppe Sardu, è arrivato il via libera a realizzare un nuovo progetto per il futuro impianto di depurazione al servizio di Carloforte. Si tratta di un'opera attesa da diversi anni e che vede impegnati a stretto contatto il Gestore unico, il Comune e l'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna "Egas".

Il CdA di Abbanoa ha stanziato le risorse dal proprio bilancio, circa 500mila euro, per realizzare un nuovo progetto.

"Il nostro obiettivo - spiega Sardu - è di superare una volta per tutte le numerose criticità che hanno contraddistinto il lungo iter di realizzazione di quest'opera fondamentale. Per questo motivo abbiamo deciso di procedere con un nuovo studio di fattibilità e progettazione".

Soddisfazione da parte del sindaco di Carloforte, Stefano Rombi: "dopo anni di incontri volti alla ricerca della soluzione per superare lo stallo derivante dal procedimento giudiziario che ha colpito l'appalto del 2011, finalmente riparte la progettazione del Depuratore di Carloforte. Una infrastruttura fondamentale e prioritaria per l'Isola di San Pietro.

Proseguiremo con estrema determinazione, sapendo che i nostri concittadini e l'ambiente che ci circonda non possono più attendere".

L'investimento stimato è di circa 10 milioni di euro.



