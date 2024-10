Ubriaco al volante causa un incidente, tre persone ferite

Un automobilista ubriaco ha travolto un'altra auto sulla 131, alle porte di Sassari. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all'ospedale, in condizioni non gravi.

L'incidente, di cui la Polizia stradale dà notizia oggi, è successo sabato notte. L'automobilista è risultato positivo all'etilometro, con un tasso alcolemico di oltre 4 volte superiore al limite massimo consentito dalla legge. La polizia lo ha denunciato, gli è stata comminata una sanzione doppia perché ha causato un incidente, e gli è stata ritirata la patente.

Proprio nell'ultimo fine settimana la Polizia stradale di Sassari ha effettuato una serie di controlli con posti di blocco. Gli agenti hanno denunciato sei persone trovate positive ai test antidroga per cannabinoidi, anfetamine, cocaina e oppiacei. Altri sei automobilisti sono stati trovati in stato di ebbrezza alcolica. A tutti loro è stata ritirata la patente e sono stati sequestrati 4 veicoli.



