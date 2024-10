Travolge una moto, fugge e simula furto dell'auto, denunciato

Ha travolto una moto, è scappato senza prestare soccorso al centauro rimasto gravemente ferito, ha nascosto l'auto e poi si è presentato al comando della polizia locale per denunciare il furto della sua vettura.

Un sassarese di 43 anni è stato così denunciato dalla polizia locale per omissione di soccorso e simulazione di reato.

L'incidente risale a lunedì pomeriggio, nella rotatoria di via Predda Niedda da cui si accede alla zona industriale: l'uomo, alla guida di una Hyundai, ha invaso la rotonda mentre passava una moto Triumph condotta da un giovane, diretta sulla strada Sassari-Alghero.

In seguito al violento urto il motociclista è stato sbalzato a diversi metri. L'automobilista è fuggito lasciando sull'asfalto il paraurti posteriore con la targa. Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale con lesioni molto gravi.

Mezz'ora più tardi, una pattuglia della polizia locale ha individuato l'auto nel quartiere di San Giuseppe, in un'area sterrata di fronte all'edicola. Nel frattempo, la visione delle immagini delle telecamere che immortalano sia l'area del sinistro, sia il percorso scelto dall'uomo per scappare, ha permesso di raccogliere importanti elementi probatori per identificare l'autore del reato.

Si è accertato che l'uomo, dopo aver parcheggiato l'auto nell'area seminascosta, ha raggiunto a piedi via delle Conce da dove ha chiamato la centrale operativa della Polizia locale per simulare il furto della sua auto.

Accompagnato negli uffici di polizia giudiziaria del Comando di via Carlo Felice, l'uomo ha sporto denuncia per il furto dell'auto, rendendosi, così, responsabile anche di simulazione di reato, oltreché di omissione di soccorso, fuga e inottemperanza all'obbligo di fermarsi e prestare soccorso al motociclista. Nel 2024, fa sapere la Polizia locale, sono state 42 le omissioni di soccorso registrate in città nel periodo gennaio-ottobre.



