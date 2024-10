Sindaco Sassari,, 'più videosorveglianza nel centro storico'

Più videosorveglianza e maggiore illuminazione al centro storico di Sassari come deterrente alla microcriminalità che da anni assedia il quartiere. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Mascia, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è tenuta oggi in Prefettura, con la prefetta Grazia La Fauci, il questore Filiberto Mastrapasqua, il comandante provinciale dei carabinieri Massimiliano Pricchiazzi, il comandante provinciale della Guardia di finanza Marco Sebastiani, e l'amministratore straordinario della Città Metropolitana di Sassari, Gavino Arru.

Più illuminazione e migliori sistemi di videosorveglianza che saranno installati a breve, ma non solo. La ricetta per rendere più sicuro il centro storico, nelle intenzioni del Comitato e nei programmi del sindaco, passa anche e soprattutto nel favorire la convivenza pacifica e l'integrazione fra le diverse etnie che abitano negli antichi quartieri e nel attrarre nuovi residenti. La riunione ha affrontato diversi temi sulla sicurezza, a iniziare dai frequenti raid vandalici in molti edifici scolastici: atti, è stata la considerazione, che per lo più sono compiute da giovanissimi e che quindi necessitano non solo di azioni repressive, ma anche e soprattutto di percorsi educativi per instillare nei ragazzi il senso civico. Anche in quest'ottica è stata riconosciuta l'urgenza di attivare iniziative a contrasto della dispersione scolastica, del disagio minorile e delle violenze in ambito familiare, con particolare attenzione alle zone della città dove emergono le maggiori situazioni di povertà ed emarginazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA