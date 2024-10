Si sente male e chiama il 118, nella pancia 90 ovuli di eroina

Ha chiamato il 118 perché si sentiva male, ma una volta in ospedale i medici hanno scoperto che nello stomaco aveva 90 ovuli di eroina.

Un 33enne di origini nigeriane è stato arrestato dalla polizia di Stato per detenzione e spaccio di droga. Il 33enne è attualmente piantonato al Brotzu. Sequestrati complessivamente 1,4 chili di droga. E' stato lo stesso 33enne a chiamare i soccorsi. Probabilmente era arrivato in Sardegna da pochissimo tempo e si trovava a Decimoputzu quando si è sentito male.

Un'ambulanza lo ha trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Brotzu. I medici dell'ospedale cagliaritano dopo i primi accertamenti hanno subito sospettato che potesse aver ingerito droga e hanno chiamato la polizia. Il 33enne è stato visitato: dalle lastre è emersa la presenza degli ovuli, rimossi dopo con una operazione. La squadra mobile ha avviato le indagini per risalire alla provenienza della droga e al destinatario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA