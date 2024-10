Premio nazionale enoletterario Vermentino, a Olbia Neri Marcorè

Ventiquattro opere candidate, ma solo cinque di queste hanno ottenuto il passaggio verso la finale: sabato 12 ottobre al Museo Archeologico di Olbia, gli autori ed editori finalisti prenderanno parte all'ottava edizione del Premio nazionale enoletterario Vermentino, manifestazione che si inserisce all'interno della settimana di "Benvenuto Vermentino" ospitata in Gallura sino al 13 ottobre.

Una giornata all'insegna della cultura, del vino e della promozione del territorio, che sarà condotta, come lo scorso anno, dall'attore Neri Marcorè con la complicità degli studenti del Liceo "Gramsci" di Olbia, seguiti dalla supervisione artistica dell'attore Daniele Monachella.

Il premio è ideato e promosso dalla Camera di Commercio di Sassari, in partenariato territoriale con i Comuni di Olbia e di Castelnuovo Magra e in collaborazione con il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, il Consorzio Provinciale di Tutela del Vermentino Colli di Luni e l'Enoteca Regionale della Liguria. "Premio Vermentino sarà un grande veicolo per promuovere e valorizzare le eccellenze locali, e quel grande lavoro quotidiano delle aziende vitivinicole capaci di produrre un vino di così grande valore - sottolinea il presidente dell'ente camerale, Stefano Visconti- Per raccontare il vino, si, le persone, il tessuto imprenditoriale accomunato dallo stesso spirito che quotidianamente è in grado di far raggiungere grandi risultati".

Sarà premiato l'autore primo classificato che riceverà un voucher di ospitalità per due persona di una settimana in Gallura, comprensivo di visite guidate alle produzioni vitivinicole. Dalla scorsa edizione, il premio pone la sua attenzione anche alla capacità delle opere selezionate di valorizzare la territorialità identificando luoghi, aspetti culturali locali, ambientando le storie in contesti regionali, cittadini o rurali ben precisi. Per questo la giuria assegnerà anche quest'anno una menzione speciale ad hoc intitolata "Premio Territorio", attribuita a quel volume che più di tutti ha colto questo aspetto mediante l'espressione narrativa. Si tratta di un vero e proprio premio nel premio dove la terra, con le sue peculiarità e produzioni tipiche, è lo scenario in cui si sviluppano intrecci e storie di vita. e nell'occasione sono state istituite due menzioni speciali dedicate agli autori sardi.



