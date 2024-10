Premio Ansmes alla memoria di Riva, cerimonia in Consiglio

Bambini e ragazzi sulle tribune del pubblico in Consiglio regionale questa mattina per la cerimonia di consegna del premio speciale alla memoria di Gigi Riva e il Premio "Luigi Ramponi" a Riccardo Agabio, presidente Federginnastica italiana e vice del Coni, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ansmes, l'associazione nazionale Stelle, Palme e Collari d'oro al merito del Coni e del Comitato italiano Paralimpico con il patrocinio del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna.

A ritirare il premio alla memoria del calciatore scomparso, il figlio Nicola Riva che, rivolgendosi alla rappresentanza dei giovani studenti degli istituti ad indirizzo sportivo operanti nella nostra isola presenti in aula, ha detto: "Seguite i vostri sogni attraverso le passioni".

Il premio a Riva è stato consegnato dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini che ha ricordato la grande importanza dello sport: "Gigi Riva è un simbolo per l'Italia intera. Lo sport è valore, amicizia, solidarietà, aggregazione ed è la più bella realtà del nostro Paese. Riva sarà per sempre l'emblema di tutto questo".

La cerimonia è stata inserita nell'ambito della visita del Consiglio nazionale dell'Ansmes. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha inviato un video di saluti. Presenti all'evento l'assessora allo sport Ilaria Portas, la presidente della VI commissione Carla Fundoni, il presidente nazionale dell'Ansmes Francesco Conforti, il presidente del Coni Sardegna Bruno Perra, il presidente del Cip regionale Carmelo Addaris.





