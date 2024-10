Marina Cafè Noir, domani a Cagliari arriva Max Gazzè

La seconda giornata del Marina Cafè Noir si apre con la grande letteratura italiana e internazionale, e si chiude in musica con Max Gazzè, per una serata (gratuita) all'insegna delle buone storie e del senso di comunità.

Appuntamento domani, venerdì 11 ottobre, nella terrazza del Bastione di Saint Remy. Si comincia alle 17.45 con la voce di Valucre, al secolo Valentina Luiu, la giovanissima cantautrice sarda (classe 2000) che ha già all'attivo diverse uscite discografiche e numerosi concerti. Alle 18 appuntamento con Valentina Mira, che in Dalla stessa parte mi troverai (Sem, 2024) fa luce su uno degli angoli più controversi della storia italiana - il duplice omicidio di Acca Larentia - demolendo retoriche, alibi e miti delle destre estreme. Ad accompagnarla Alberto Ibba, editor e consulente editoriale. Mentre alle 19 sale sul palco Somdeep Sen, studioso e professore della Roskilde University in Danimarca, autore di Decolonizzare la Palestina (Meltemi, 2024). Intervistato dallo scrittore e antropologo Andrea Staid, Somdeep Sen presenta un lavoro che getta nuova luce su tutti i movimenti di emancipazione dal colonialismo di insediamento.

Riflettori puntati, alle 20, sulla cantante, attrice e scrittrice italo-somala Saba Anglana, che per Sellerio ha pubblicato un memoir pieno di dolcezza e ironia, a tratti picaresco, dal titolo La signora meraviglia. Sul palco con lei la docente universitaria ed esperta di Storia dell'Italia coloniale Valeria Deplano. Alle 21 grande attesa per l'esordio in narrativa di Maurizio Carucci, storico frontman degli Ex-Otago, in libreria per Harper Collins con Non esiste un posto al mondo, un libro di cammino e di sosta, una storia capace di metterci in contatto con la parte più smarrita del nostro Paese e della nostra anima.

Per l'ultima parte della serata il palco del Bastione si apre alla dimensione più performativa del Marina Cafè Noir, che ha da sempre la vocazione di portare le storie fuori dai libri, sui palchi o per strada, tra le gente. Alle 22 protagonista Francesca Saba, che darà a voce a Quando la paura non mi lascia dormire, l'omaggio del Festival a Franz Kafka nel centenario della morte di uno dei più grandi autori di ogni tempo. Alle 22,15 si prosegue con Non esiste un posto al mondo, reading tratto dal libro di Maurizio Carucci, portato in scena da Francesco Bonomo con musiche dal vivo di Emanuele Contis e Ilaria Porceddu.

Alle 23 il gran finale: sul palco Max Gazzè, che chiuderà la seconda giornata del Festival con la sua musica e i suoi versi, in uno spettacolo inedito accompagnato da due musicisti isolani apprezzati in tutta Italia: Ilaria Porceddu e Emanuele Contis.





