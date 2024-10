Decreto Salva casa, in Sardegna manca la norma di recepimento

Recepire immediatamente il decreto nazionale cosiddetto Salva casa 2024 di Matteo Salvini, in modo che le nuove regole siano applicabili anche in Sardegna, evitando un ginepraio di interpretazioni ai tecnici degli uffici comunali e regionali. E' la proposta contenuta in una mozione presentata questa mattina in Consiglio regionale dai rappresentanti di Fdi: "Come regione a Statuto speciale con competenza primaria in materia di urbanistica dobbiamo approvare una norma di recepimento, perché gli effetti della legge nazionale non sono automatici", ha spiegato il capogruppo Paolo Truzzu.

"È un provvedimento attesissimo da tanti cittadini sardi perché ci permetterà di regolarizzare molte lievi difformità e nello stesso tempo potremo riqualificare il patrimonio edilizio esistente, quindi riducendo anche il consumo del suolo", ha precisato Antonello Floris, primo firmatario della mozione.

Il documento impegna la presidente della Regione a promuovere con la massima urgenza ogni procedimento necessario per il recepimento da parte della Regione "della legge di conversione con l'eventuale introduzione di ulteriori livelli di semplificazione, al fine di stimolare l'economia regionale e affrontare la crisi abitativa, semplificando i processi edilizi a vantaggio della comunità sarda".

Non solo, il centrodestra chiede anche di "adeguare con urgenza la modulistica Suape regionale, necessaria per la presentazione delle pratiche edilizie in conformità con la nuova normativa, assicurando un processo rapido e trasparente per i cittadini e gli operatori del settore".



