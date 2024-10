Dal 25 al 27 ottobre torna a Guasila il Festival dell'Altrove

Torna a Guasila, nel cuore della Trexenta, il Festival dell'Altrove, evento dedicato ai libri (e non solo) giunto, quest'anno, all'ottava edizione.

L'appuntamento, promosso dal Comune di Guasila con la direzione artistica dello scrittore Matteo Porru, è nato per promuovere la lettura, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale con incontri, laboratori e reading con ospiti di fama nazionale e internazionale protagonisti della letteratura, della saggistica, del giornalismo in dialogo con i luoghi più caratteristici di Guasila, is bixinaus, con uno sguardo sempre rivolto alla Sardegna e al Mediterraneo.

In programma, tra il 25 e il 27 ottobre, nove incontri con autori e autrici - tra gli ospiti Simone Tempia, Daniele Rielli, Claudia Lanteri, Domenico Iannaccone, Patrizia Rinaldi, Alessandra Carati, Sergio Rizzo, Remo Rapino, Andrea Maggi, Tommaso Giartosio - e poi appuntamenti di musica, letture e incontri con le scuole. Il momento finale del Festival sarà dedicato al Premio letterario intitolato al grande scrittore e antropologo di Guasila vissuto tra il 1939 e il 2017: autore di studi e ricerche sul mondo contadino sardo, Giulio Angioni ha firmato romanzi, racconti e poesie che esplorano l'animo umano in tutta la sua complessità con una particolare sensibilità per i luoghi a lui più familiari.

Apertura del Festival venerdì 25 ottobre alle 10.30 all'Auditorium comunale. Seguirà il primo incontro letterario tra gli studenti delle scuole di Guasila e Trexenta con Simone Tempia, autore appena arrivato in libreria con "Vita con Lloyd, il giardino del tempo", nuovo capitolo di una serie che ha come protagonista il maggiordomo immaginario ideato dallo scrittore piemontese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA