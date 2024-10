Calcio: il Cagliari riprende gli allenamenti senza 8 nazionali

Ripresa degli allenamenti oggi per il Cagliari al centro sportivo di Assemini, ma mezza rosa è out tra infortuni e convocazioni in nazionale.

Sono otto i giocatori in giro per il mondo tra Italia (Prati, oggi in campo con l'Under 21 nell'amichevole contro il Livorno), resto d'Europa (Sherri, Obert, Marin), Africa (Luvumbo, Kingstone e Makoumbou) e Sud America (Mina).

I primi a tornare a disposizione in vista della gara di domenica 20 ottobre alla Unipol Domus contro il Torino saranno Obert e Sherri: per entrambi ultimo impegno il 14. Gli altri giocheranno l'ultima gara in nazionale il giorno dopo.

Per Mina, in campo oggi con la Bolivia e il 15 in Colombia contro il Cile, bisognerà considerare anche i tempi del lungo viaggio di ritorno. Ai calciatori della prima squadra si aggiungono tre giovani: il portiere della Primavera, Auseklis, Lettonia, il difensore Prettenhoffer, Ungheria, e l'attaccante Costa, selezione azzurra Under 17.

Nicola ne approfitterà anche per vedere come stanno gli infortunati e studiare una tabella di recupero: tempi più lunghi al momento per Pavoletti, mentre Wieteska, Lapadula e Jankto proveranno a inseguire l'obiettivo della convocazione per la gara con i granata.

Proprio da ieri sono in vendita i biglietti per la sfida contro il Torino.



