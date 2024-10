A Ita Airways i voli agevolati da Alghero per Roma e Milano

Ita Airways rientra in Sardegna passando per Alghero. La compagnia, che nel principale bando della continuità territoriale aveva perso gli storici collegamenti su Cagliari, è arrivata prima nella graduatoria delle offerte economiche del bando della Regione sarda per le rotte agevolate dello scalo "Riviera del Corallo" per Roma Fiumicino e Milano Linate.

La commissione di gara, che nei giorni scorsi ha aperto le buste della gara, ha verificato le offerte e ha proposto l'aggiudicazione provvisoria alla compagnia di entrambe le tratte verso Roma e Milano.

Sulla rotta per Linate, Ita Airways era l'unica candidata e ha offerto un ribasso dell'1% sulla base d'asta per un importo di 3.425.758,15 euro.

Su Fiumicino Ita ha presentato un'offerta con un ribasso del 2,5% per un importo di 7.050.660,80 euro, mentre Volotea un'offerta con un ribasso del 1% per un importo di 7.159.132,50 euro.



