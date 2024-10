Uccise il padrone di casa a Cagliari, il pm chiede l'ergastolo

La condanna all'ergastolo è stata sollecitata questa mattina, in Corte d'assise a Cagliari, nei confronti di Fabrizio Congiu, 53 anni, ritenuto dal pm Andrea Massidda responsabile dell'omicidio del suo padrone di casa, Venerato Sardu, 75 anni, avvenuto nel quartiere di Is Mirrionis nel febbraio 2023.

Il difensore dell'imputato, Stefano Pisanu, si è battuto per ottenere l'assoluzione del suo assistito dal reato di rapina, in modo da far cadere l'aggravante che non ha consentito a Congiu di accedere al rito abbreviato. La Corte si pronuncerà con la sentenza nell'udienza fissata per il 20 novembre prossimo.

Sardu fu trovato senza vita nella sua casa di via Ogliastra.

Si è capito subito che si trattava di omicidio e qualche giorno dopo è arrivato l'arresto di Congiu. La vittima era padrone dell'intero edificio, dove Congiu viveva in affitto al terzo piano ma era stato sfrattato perché non pagava da mesi. Secondo l'accusa, il 53enne ha ucciso Sardu in un tentativo di rapina.

Era entrato nell'appartamento al piano terra per rubargli i soldi, ma la situazione è degenerata e lo ha colpito a morte con un martello e un coltello.



