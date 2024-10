Quasi 10mila occupati negli hotel sardi, 1/3 del Trentino

In Sardegna nel 2023 hanno operato in media 511 imprese alberghiere con dipendenti. I lavoratori sono stati, in media, 9.790, con i valori massimi e minimi di occupazione che si trovano a luglio e gennaio, rispettivamente con 17.496 e 2.998 dipendenti. E' quanto emerge da una ricerca condotta da Federalberghi sulla base dei dati Inps, in collaborazione con Ebnt presentata al Ttg Travel Experience.

La Sardegna si colloca a metà della classifica nazionale, guidata dal Trentino Alto Adige con 33.440 unità (seconda la Lombardia con 27.560, terzo il Veneto con 24.119), ma i numeri sono in aumenti rispetto al 2019, prima della pandemia.

Per quanto riguarda le fasce d'età, il 5,4% del personale ha meno di 20 anni, il 22,6% tra i 20 e i 30, il 21,1% tra i 30 e i 40, il 23,6% nella fascia 40/50, il 20,8% 50/60 e il 6,4% è sopra i 60 anni.

Il 47% è rappresentato da donne, il 53% da uomini. La maggior parte del personale è italiano (85%), mentre il restante 15% è rappresentato da stranieri.

La maggioranza (78,2%) dei dipendenti di aziende del settore alberghiero ha la qualifica di operaio. Gli impiegati rappresentano il 18,9% dei dipendenti (1.853), mentre gli apprendisti sono 114, pari all'1,2% del totale. I quadri (146) e i dirigenti (25) rappresentano insieme l'1,8% del totale.

Il 14,3% dei dipendenti (1.398) ha un contratto di lavoro a tempo parziale. I contratti a tempo determinato stipulati per ragioni di stagionalità (6.780) rappresentano il 69,2%, mentre quelli non stagionali (1.065) sono il 10,9%.

Il maggior numero di giornate retribuite lo troviamo tra i quadri (288), seguiti dai dirigenti (276), dagli impiegati (190), dagli operai (139) e dagli apprendisti con 121 giornate retribuite.

Per quanto riguarda la retribuzione media annua standardizzata, il valore più alto riguarda i dirigenti con una media di 223.514 euro, seguiti dai quadri (63.741 euro), impiegati (28.513), operai (24.174) e dagli apprendisti con 20.266 euro.

Nell'intero settore del turismo, in Sardegna nel 2023 hanno operato in media 6.595 imprese turistiche con dipendenti. I lavoratori sono stati, in media, 43.459. I valori massimi e minimi di occupazione si trovano ad agosto e gennaio, rispettivamente con 65.748 e 25.500 dipendenti.

Manca (Federalberghi), 'numero occupati superiore al pre Covid'

Soddisfazione per i numeri sull'occupazione negli alberghi della Sardegna è stata espressa dal presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca. "La ricerca del nostro osservatorio (presentato oggi al TTG di Rimini, ndr) ribadisce l'importanza che il settore del turismo ha per l'intera economia della Sardegna. Registriamo con piacere - sottolinea Manca - un numero di assunti che è arrivato ad un livello superiore agli anni pre Covid, con un incremento del numero delle mensilità lavorate".

"L'importanza dei collaboratori in questo settore è determinante con parametri unici e decisamente positivi, come ad esempio che oltre il 60% degli occupati ha meno di 40 anni e abbiamo una sostanziale parità di genere come in pochissimi altri settori", conclude il presidente regionale di Federalberghi

